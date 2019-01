Григор към Мъри: Всички ще приключим с тениса, но приятелствата са за цял живот

“Всички ще приключим с тениса, но приятелствата са за цял живот. Това, което си направил за спорта, ще остане вечно. Надявам се да приключиш силно и да си здрав, приятелю!“, написа българинът в “Туитър” и илюстрира текста си със своя снимка с британеца от „Уимбълдън“.

“Моето сърце се къса, докато слушах пресконференцията на Анди Мъри… Надявам се да достигне до “Уимбълдън”, където ще получи изпращането, което заслужава. Страхотен човек!”, добави една от легендите в женския тенис Ким Клайстерс.

Новината, че Анди Мъри ще сложи край на кариерата си след “Уимбълдън” или дори по-рано, предизвика широк отзвук в социалните мрежи. Един от първите, които реагираха на тъжната новина беше Григор Димитров, който от години е много близък с двукратния олимпийски шампион.Треньорът на Григор Димитров - Дани Валверду, който дълги години беше в щаба на Мъри, пък написа: “Благодаря ти, Анди, че винаги си бил себе си“.Преследваният от множество контузии Хуан Мартин дел Потро също реагира емоционално на вестта за оттеглянето на бившия №1.“Анди, току-що гледах пресконференцията ти. Моля те, не спирай да опитваш. Продължавай да се бориш! Мога да си представя твоята болка и тъга. Вярвам, че ще успееш да преодолееш това. Заслужаваш да се оттеглиш, когато сам решиш. Обичаме те и искаме да те видим щастлив“, написа Дел Потро.