Каранка се раздели с Нотингам Форест

Бившият помощник Жозе Моуриньо в Реал Мадрид Айтор Каранка напусна мениджърския пост в Нотингам Форест, съобщи "Sky Sports". 45-годишният испански специалист прекрати споразумението по собствено желание. Нотингам заема седмо място в Чемпиъншип след 26 кръга и 39 точки, а лидер е Лийдс с 51 пункта.

Club statement.



Aitor Karanka has asked to be released from his contract as the manager of Nottingham Forest Football Club.#NFFC https://t.co/nZgRUmne2i