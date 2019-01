Адвокаат напуска Утрехт след края на сезона

Старши треньорът на Утрехт Дик Адвокаат заяви, че ще напусне холандския първодивизионен футболен клуб след изтичането на договора му в края на сезона.

"Имах разговор с ръководството. Те ме попитаха дали искам да продължа работа като старши треньор, но аз им отговорих, че по мое мнение за Утрехт ще бъде по-добре да избере по-дългосрочна стратегия", заяви 71-годишният специалист.

