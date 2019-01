НБА Олдридж избухна с личен рекорд от 56 точки 11 януари 2019 | 10:48 - Обновена 0 0 0 0 4



Олдридж записа седем точки във второто продължение, Дерик Уайт добави четири, а борба и чадър на Джерами Грант в края донесоха предимството за Сан Антонио. Марко Белинели завършиха с 23 точки за Спърс.



Олдридж държеше личен рекорд от 45 точки, който той постави срещу Юта на 23 март 2018 година. Оклахома загуби за седми път в Сан Антонио, въпреки усилията на Уестбрук. Пол Джордж вкара 30 точки, а Грант добави 25 точки и 12 борби. The seventh player with 50+ points in a game in Spurs history: LaMarcus Aldridge.



Vote @aldridge_12: https://t.co/w8uWNcfmat pic.twitter.com/tQbI71WGYw — San Antonio Spurs (@spurs) 11 януари 2019 г. Career-high 56 PTS | Double OT victory



LaMarcus Aldridge gets the postgame interview and celebration on @NBAonTNT! #GoSpursGo pic.twitter.com/AF4TaZ24dB — NBA (@NBA) 11 януари 2019 г. Никола Йокич записа 18 точки, 14 борби и 10 асистенции, а Денвър постигна успех със 121:100 над Лос Анджелис Клипърс. Джамал Мъри добави 23 точки, а Мейсън Плъмли наниза 17 с 12 борби за лидерите в Западната конференция. Лу Уилямс бе лидер за Клипърс с 19 точки, а Данило Галинари се отчете с 18 срещу бившия си отбор. ЛаМаркъс Олдридж вкара рекордните 56 точки в кариерата си за победата на Сан Антонио над Оклахома със 154:147 след продължения. Ръсел Уестбрук записа "трипъл дабъл" с 24 точки, 24 борби и 13 асистенции, но и това не помогна на гостите да избегнат загубата.Олдридж записа седем точки във второто продължение, Дерик Уайт добави четири, а борба и чадър на Джерами Грант в края донесоха предимството за Сан Антонио. Марко Белинели завършиха с 23 точки за Спърс.Никола Йокич записа 18 точки, 14 борби и 10 асистенции, а Денвър постигна успех със 121:100 над Лос Анджелис Клипърс. Джамал Мъри добави 23 точки, а Мейсън Плъмли наниза 17 с 12 борби за лидерите в Западната конференция. Лу Уилямс бе лидер за Клипърс с 19 точки, а Данило Галинари се отчете с 18 срещу бившия си отбор. 0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 198 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1