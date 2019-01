Тенис Анди Мъри се отказва от тениса 11 януари 2019 | 06:48 - Обновена 0 0 0 0 6



"Не съм сигурен, че ще мога да играя с тази болка още четири или пет месеца", заяви 31-годишният шотландец. Той допълни, че няма намерение да се отказва от участие на "Аустрелиън Оупън", като възнамерява да излезе на корта за срещата си от първия кръг срещу поставения под номер 22 испанец Роберто Баутиста Агут.



"Не се чувствам добре. Имам проблеми от дълго време. Имам постоянни болки през последните 20 месеца. Направих всичко, което беше възможно, за да се опитам да се възстановява, но нямаше голям успех. Намирам се в по-добро състояние, отколкото преди шест месеца, но все още болката е сериозна. Мога да играя на ниво, но не на нивото от преди", сподели Мъри.



“Not feeling good. Been struggling for a long time...



...I think there is a chance #AusOpen is my last tournament."



- @andy_murray pic.twitter.com/HErJTqy10P — ATP Tour (@ATP_Tour) January 11, 2019

"Болката е прекалена. Трябва да има край, тъй като не знам дали ще спре. Бих искал да играя на "Уимбълдън". Там искам да сложа край, но не съм сигурен, че ще мога да го направя. Имам опцията за още една по-сериозна операция, която би би позволила да имам по-добър живот и болката да изчезне. Обмислям го. Някои спортисти са го правили и са се връщали в спорта, но няма гаранции. Ако го направя, ще бъде, за да мога да живея по-добре", допълни Анди.



Шотландецът претърпя операция на бедрото миналия януари. Той се върна на корта през юни и от тогава е изиграл 14 мача. Блестящата му кариера включва три титли от Големия шлем - US Open (2012), "Уимбълдън" (2013, 2016) и два златни олимпийски медала.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Мелбърн

