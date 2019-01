Зверев прекрати тренировката си заради болките в коляното

Александър Зверев продължава да изпитва болки в подколянното сухожилие и все още не е ясно какво ще бъде състоянието му на Australian Open. Това стана ясно днес по време на тренировъчния мач на световния №4 с Марк Полманс в Мелбърн.

The Zverev quarter. He couldn’t have asked for more. #AusOpen pic.twitter.com/SfzliTbBsB