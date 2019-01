Испания Пепе: Когато пристигнах в Реал Мадрид, там беше гробище за централни защитници 10 януари 2019 | 18:52 - Обновена 0 0 0 1 5



“Всички играчи, които пристигаха в Реал Мадрид, всички тези централни защитници… това беше гробище за централни защитници, никой не успяваше да се наложи. Порто ме подготви за това. Бях там 10 сезона. Изредиха се големи защитници, с вече изградени имена, и не успяха да се наложат така, както аз успях. Pepe: "Real Madrid was a centre-backs' graveyard when I arrived" https://t.co/3PDzDl8Lbd https://t.co/3PDzDl8Lbd pic.twitter.com/HAD6Q1Qhr6 — AS English (@English_AS) January 10, 2019 Повторната ми среща с Икер Касийяс? Много съм щастлив. Може и да съм повлиял на решението му да дойде в Порто. Когато пристигнах, му зададох същия въпрос, какъвто той ме попита при присъединяването ми към Реал: “Говориш ли испански?” Сега аз го попитах: “Говориш ли португалски?”, а той ми отговори, че се справя добре и че разбира, но се притеснява. Отвърнах му, че тогава е по-добре, отколкото аз, когато дойдох в Реал”, заяви защитникът пред Porto Canal. Португалският бранител Пепе се завърна в Порто , откъдето беше купен от Реал Мадрид през 2007 година, като сега той си припомни времената, когато играеше за испанския гранд.

