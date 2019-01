Зимни спортове Най-после победа в СК по биатлон за Лиза Витоци 10 януари 2019 | 18:10 0 0 0 0 1 Италианката Лиза Витоци постигна първа победа в кариерата си за Световната купа по биатлон, след като триумфира в спринта на 7.5 километра в германския зимен център Оберхоф. Витоци повали всичките 10 мишени и финишира за 22:34.6 минути. "Беше много трудно състезание, но съм много щастлива от моята първа победа", каза италианката пред германската телевизия ZDF. Витоци стигна до първия си успех в Световната купа след три четвърти места от началото на сезона. Тя е бронзова медалистка със смесената щафета на Италия от игрите в Пьончан 2018. Your Top 3 of the women's sprint in #OBE19



@lisa_vittozzi @Fisiofficial

Anais Chevalier @FedFranceSki

@hannaaaoberg @SwedenBiathlon



You can rewatch the entire competition on https://t.co/wmTbTHYVVs pic.twitter.com/2n41nQIUev — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2019 Французойката Ане Шевалие остана втора на 5.3 секунди, а трета се нареди олимпийската шампионка в индивидуалния старт на 15 км от Пьончан 2018 Хана Йоберг от Швеция. Двете също бяха без грешка в стрелбата в първото състезание за 2019 година. Три българки участваха в надпреварата, но останаха извън първите 80 и не се класираха за преследването в събота. Емилия Йорданова финишира 82-а с две пропуснати мишени и пасив от 2:54.2 минути, Даниела Кадева е 95-а с 6 грешки и на 4:36.2 минути, а Десислава Стоянова се нареди 98-а от 100 стартирали със 7 пропуснати мишени и на 4:53.7 минути след победителката. Join us now for the flower ceremony in #OBE19 where @lisa_vittozzi will jump on the very top of the podium for the first time in her career!



You can rewatch the entire competition on https://t.co/wmTbTHYVVs! pic.twitter.com/pbOxZGsvaJ — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2019 В класирането за Световната купа начело е Доротея Вирер (Италия) с 398 точки, която днес остана 24-а с две грешки и пасив от 1:08.1 минута. Втора е Паулина Фиалкова с 365 точки, а трета Витоци с 336 точки. Емилия Йорданова е 73-а със 7 точки. Световната купа в Оберхоф продължава в петък със спринта на 10 км за мъже.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 414 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1