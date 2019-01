Тенис Григор Димитров: Не мога да намеря думи да опиша невероятния Агаси 10 януари 2019 | 16:56 0 0 0 0 5 Най-добрият български тенисист Григор Димитров разкри по какъв начин Андре Агаси му помага в подготовката преди старта на Откритото първенство на Австралия през следващата седмица. "Описанието "Модел за подражание" не е точно за Агаси. Не мога да намеря думи, за да опиша колко невероятен човек е той и колко много неща донесе в живота ми", заяви Димитров в интервю за "Индипендънт". Putting in work! #AusOpen pic.twitter.com/YC2JMipVCL — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) January 10, 2019

Българинът се обърна към бившия номер 1 в света и 8-кратен шампион в турнирите от Големия шлем в края на миналата година, за да му помогне да превъзмогне разочароващия сезон 2018, в който той не успя да надгради от успешната предишна кампания. Хасковлията се изстреля на третото място в световната ранглиста в края на 2017 година, след като спечели най-значимата титла в кариерата си на финалния турнир на АТР в Лондон, но в последствие не успя да добави нов трофей, а през 2018 година стигна до само един финал и се свлече на 19-ото място в света.

Димитров и неговият личен треньор Дани Валверду решиха през есента, че се нуждаят от допълнителна помощ и се обърнаха към Агаси, който се съгласи да влезе в екипа като консултант.

"Знаехме, че в определен момент ще имаме нужда от някой с малко повече опит, някой, който е преминавал през всичко това, през всички тези моменти на нервност и несигурност, в които трябва да вземеш правилните решения. Ние всички знаем как да играем тенис, как да удряме топката, но става въпрос за малките допълнителни детайли, които ти помагат да преминаваш ранните кръгове, да се настроиш правилно и да бъдеш готов за следващите предизвикателства, каквито и да са те", каза Димитров. It’s Wallpaper Wednesday featuring fan-favorite @GrigorDimitrov.



Screenshot or hold down the photo to save your favorites pic.twitter.com/gbMFAmjSrT — Wilson Tennis (@WilsonTennis) January 9, 2019 "Бях убеден, че има един човек, на когото мога да се доверя напълно. Това беше Андре, затова започнахме да си говорим. Познавам Андре от 14, 15-годишен, макар и не толкова добре, колкото се опознахме в последните седмици. Когато започвахме да работим заедно, още от първия ден му се доверих напълно. Това е едно невероятно партньорство. Приятно е да имаш до себе си човек на толкова високо интелектуално ниво, който е преминал през всичко, което аз преминавам в момента на корта. Хубаво е, когато той говори и ти си казваш: "Познавам това чувство". Оценявам това много високо. Със сигурност той вече много допринесе за моята игра. Всички в екипа ми са доволни от него. Дани е щастлив, че можем да работим заедно, кондиционният треньор и физиотерапевтът ми също", коментира Димитров.

Българинът е признателен, че Агаси и съпругата му Щефи Граф са направили и невъзможно да го накарат да се чувства максимално комфортно по време на предсезонната подготовка в Лас Вегас.

"Бяха страхотни четири седмици. Андре и цялото му семейство бяха толкова мили с мен. Прекарах почти цялото си свободно време с тях. Мисля, че резултатът е, че съм по-добър човек. Не искам да назова нещо конкретно, с което той ми помага. Става въпрос за всичко - от това да съм по-грижовен до това да ми помага за открия себе си като личност. Тенисът е страхотен спорт, но не е задължително да се определям само с него. Искам да правя повече неща извън корта. Тенисът е страхотна платформа, за да се справям добре. Със сигурност искам да бъда номер 1 в света, да печеля турнири от Шлема, но има и много други неща, които искам да направя. За мен той е един от най-добрите примери не само в спорта, но и извън него, които мога да имам. Той е постигнал толкова много извън корта", заяви хасковлията. .@GrigorDimitrov getting ready for the #ausopen with a bit of help from @HaagenDazs_US pic.twitter.com/mf0vjS95UG — Shane McInnes (@shanemcinnes) January 9, 2019

Димитров призна, че е тренирал с Андре и с бившата звезда на германския тенис Щефи Граф, която има 22 титли от Големия шлем. "В една тренировка си разменяхме удари. Аз бях от едната страна, а той и Щефи - от другата. Първите две минути беше доста напрегнато. Те умеят да удрят и да пласират ударите си по изключителен начин. Беше чисто удоволствие", каза Димитров. Той откри новата кампания в Бризбън, където записа две победи, а на четвъртфиналите отпадна след поражение от японеца Кей Нишикори.

"Доволен съм от представянето си в Бризбън. Не бях играл мачове от няколко месеца, така че това ми помогна. Щастлив съм, защото имах възможност да пробвам някои нови неща, а физически и психически се чувствах на добро ниво. Чувствам, че в последните месеци научих много за себе си. Разбрах кое мога да направя по-добре, нещата, които мога още да подобря на и извън корта", заяви Димитров.

