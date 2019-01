Най-големият герой на рали Дакар 2019: Никола Дуто

Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. А италианецът Никола Дуто е огромен по душа. Прикован в инвалиден стол след катастрофа на Баха Италия през март 2010 година, Никола Дуто не губи своята любов към моторите и офроуд предизвикателствата. Амбицията, страстта и щурата му нагласа го превръщат в първият състезател на рали Дакар, който е отчасти парализиран.Никола се справя с офроуд изпитанието благодарение на трима испанци, с които се запознава преди няколко месеца и които се вдъхновяват от неговата цел и мечта – да завърши рали Дакар. Виктор Ривера, Пабло Торал и Хулиан Вилярубия имат известен опит в най-трудното състезание за човек и машина, а тази година го посвещават изцяло на Никола. Четиримата споделят общото мото "Един за всички. Всички за един". "Ние сме четиримата мускетари на Дакар. Четири мотора за един човек", споделят те.

Никола кара КТМ мотор специално пригоден за своите нужди, който се управлява само с ръцете. Никола финишира третия етап на 123-а позиция, пет часа зад победителя от Yamaha Ксавие де Султре. Въпреки това за италианеца всеки един завършен етап е огромна победа.

Italy's @nicoladutto will become the first paraplegic motorcycle rider to compete in #RallyDakar

He broke his back in 2010 but used a modified bike to return to off-road racing in 2012 and is now ready for the daunting 5,000 km course #dakar2019

@FranckFife for @AFPPhoto pic.twitter.com/6o1l0ESKC5