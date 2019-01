Григор Димитров смени тенис топките със сладоледени кутийки

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се забавлява на рекламно събитие на сладоледите Haagen Dazs, на които миналата година стана официален партньор. В социалните мрежи се разпространиха клипове, на които Григор цели големи сладоледени кутии с тенис топка и демонстрира добра точност, а пък след това жонглира с по-малки кутийки върху ракетата си.

Pinpoint accuracy from @GrigorDimitrov, knocking off a tub of Haagen-Dazs #AusOpen @RomanoBeck pic.twitter.com/HFkxQeyNwr