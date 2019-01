Тенис Най-интересните мачове в първи кръг на Australian Open 10 януари 2019 | 14:37 0 0 0 0 1 Жребият на Australian Open определи много любопитни сблъсъци още в първия кръг в схемата при мъжете, а и при дамите. Поради някои размествания в ранглистата станаха възможни вълнуващи двубои, които зрителите да очакват с нетърпение, и то не само заради участието на някого от фаворитите. "99 is already an incredible number. I’m so close, I’ll give it a go. I’m trying not to look too far ahead.”@rogerfederer must overcome familiar rivals and emerging stars if he is to land a 100th career title at #AusOpen 2019.



Men's draw report: https://t.co/mEG4zzBVRL pic.twitter.com/f20WfBYLEH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2019 Ето кои на пръв поглед са най-вълнуващите мачове от първия кръг при мъжете: Кайл Едмънд (13) - Томаш Бердих

Милош Раонич (16) - Ник Кирьос

Стан Вавринка - Ернест Гулбис

Роберто Баутиста Агут (22) - Анди Мъри

Жо-Вилфред Цонга - Мартин Клижан

Доминик Тийм (7) - Беноа Пер

Гаел Монфис - Дамир Джумхур

Джон Иснър (9) - Райли Опелка Григор Димитров (20) - Янко Типсаревич

Новак Джокович (1) - квалификант

Рафаел Надал (2) - Джеймс Дъкуърт

Роджър Федерер (3) - Денис Истомин

Александър Зверев (4) - Аляж Бедене Ето най-вълнуващите мачове от първия кръг при дамите: “I can’t believe it’s been a year – it’s awesome to be back.” @CaroWozniacki says she's fit and ready to defend her title in an #AusOpen draw packed with great matches from day one.



Women's draw report: https://t.co/fG2NFSJiEg pic.twitter.com/O2EIGmn4Py — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2019 Михаела Бузарнеску (25) - Винъс Уилямс

Серина Уилямс (16) - Татяна Мария

Виктория Азаренка - Лаура Зигемунд

Донна Векич (29) - Кристина Младенович

Петра Квитова (8) - Магдалена Рибарикова Симона Халеп (1) - Кая Канепи

Анжелик Кербер (2) - Полина Херцог

Каролин Вожняцки (3) - Алисон ван Ютванк

Наоми Осака (4) - Магда Линете

