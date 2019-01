Бойни спортове Bulgaria ON AIR пренася зрителите в света на бойните спортове и изкуства с ново предаване 10 януари 2019 | 12:15 0 0 0 0 1 Bulgaria ON AIR пренася зрителите в света на бойните спортове и изкуства с ново предаване BOEC.BG

Бойните спортове и изкуства вече имат запазено място в телевизионния ефир. От 20 януари по Bulgaria ON AIR стартира специализираното предаване BOEC.BG с водещ известният спортен журналист Десислава Джерманска. Всяка неделя, от 19 часа, зрителите ще имат удоволствието да се потопят в магията на бойните спортове и философията на бойните изкуства и да се срещнат с някои от най-успелите личности от света на бокса, борбата, карате, киокушин, самбото, муай тай, кикбокс, таекуондо и останалите бойни спортове.



Във всяко свое издание BOEC.BG ще запознава зрителите с историята, традициите, тънкостите на различните бойни спортове и изкуства и дори ще дава уроци по основни техники. Предаването ще отдели време за всички български бойци, клубове и федерации, които развиват тези спортове у нас и прославят името на България по света.



Екипът на единствения телевизионен проект в българския ефир за бойни спортове и изкуства ще поднася много любопитни новини и подробности от международната бойна сцена, както и интересни и забавни класации. Зрителите ще получават и полезни съвети за превенция, здравна информация, рехабилитация, възстановяване и др.



Водещата на BOEC.BG Десислава Джерманска е познато лице на зрителите на Bulgaria ON AIR, където 7 години бе редактор и водещ на спортните емисии. Тя има над 10-годишен стаж в спортни редакции на печатни и електронни медии. От ноември е главен редактор на един от най-четените специализирани сайтове за бойни изкуства и спортове – Boec.bg.

