Тенис Актьорът Юлиан Вергов и певицата Маги Джанаварова – посланици на Sofia Open 2019 10 януари 2019 | 11:45 0 0 0 0 0



Актьорът вече публикува в социалните мрежи видео, с което закачливо анонсира страхотните емоции, които предстоят от 3 до 10 февруари 2019 година. Вергов шеговито отправя и закана към топтенисистите, които са потвърдили участие в надпреварата от категория ATP 250 и българските любимци Димитър Кузманов и Адриан Андреев, които се включват с „уайлд кард“ директно в основната схема.

View this post on Instagram A post shared by Julian Vergov (@julianvergovofficial) on Jan 9, 2019 at 8:32am PST Самият Юлиан с ракета в ръка пред „Арена Армеец“ казва, че от сега чака големите звезди, за да провери лично дали „стават за нещо“. Още в първите минути след като актьорът пусна в Инстаграм видеото си, то предизвика голям интерес, а сред коментарите на последователите на актьора дори се отбеляза, че Гаел Монфис има голямо чувство за хумор като неговото и сигурно ще се разберат. Самият Юлиан Вергов се интересува от тенис и се изправя на корта срещу дъщеря си, която тренира в столичен клуб. Пред организаторите актьорът разкри, че дори дъщеря му Алена е избрана заради уменията си да бъде част от младите тенисисти, които ще подават топки по време на мачовете от турнира в „Арена Армеец“ през февруари.



Певицата Маги Джанаварова пък за поредна година ще бъде част от най-голямото тенис събитие в българската столица. Предишните години тя впечатли и участници, и публика с музикалните си изпълнения. Маги също така е фен на тениса и иска да се научи да играе добре.

View this post on Instagram A post shared by Magi Djanavarova (@magidjanavarova) on Jan 2, 2019 at 5:14am PST Освен бившия номер 3 и носител на 3 титли от Големия шлем Стан Вавринка (Швейцария), в София ще играят 7 играчи от Топ 30. Сред имената, които са очаквани с нетърпение на корта в „Арена Армеец“ са любимият и ексцентричен французин Гаел Монфис, устремилият се към топ 10 в света Карен Хачанов (Рус), шампионът в Мастърса на новото поколение Стефанос Циципас (Гър), Данийл Медведев (Рус), който стигна до финала в Бризбън, Николоз Басилашвили (Груз), Фернандо Вердаско (Исп). Очаква се и шампионът от първото издание на турнира в София през 2016-a Роберто Баутиста Агут (Исп), който само преди дни триумфира в Доха. Участие заявиха още: Андреас Сепи (Италия), Мартон Фучович (Унгария), Мартин Клижан (Словакия), Адриан Манарино (Франция), Матю Ебдън (Австралия), Робин Хаасе (Холандия), Михаил Кукушкин (Казахстан), Матео Беретини (Италия), Ян-Ленард Щруф (Германия), финалистът в София от 2018 г. Мариус Копил (Румъния), шампионът от третото издание в България Мирза Башич (Босна и Херцеговина), Денис Истомин (Узбекистан) и Ласло Джере (Сърбия).



Билетите за Sofia Open 2019 са в продажба в мрежата на Eventim.



Скоро ще бъдат обявени и още от звездните посланици на Sofia Open 2019. Актьорът Юлиан Вергов и певицата Маги Джанаварова ще бъде част от звездния тим посланици на изключително силното четвърто издание на турнира Sofia Open 2019.Актьорът вече публикува в социалните мрежи видео, с което закачливо анонсира страхотните емоции, които предстоят от 3 до 10 февруари 2019 година. Вергов шеговито отправя и закана към топтенисистите, които са потвърдили участие в надпреварата от категория ATP 250 и българските любимци Димитър Кузманов и Адриан Андреев, които се включват с „уайлд кард“ директно в основната схема.Самият Юлиан с ракета в ръка пред „Арена Армеец“ казва, че от сега чака големите звезди, за да провери лично дали „стават за нещо“. Още в първите минути след като актьорът пусна в Инстаграм видеото си, то предизвика голям интерес, а сред коментарите на последователите на актьора дори се отбеляза, че Гаел Монфис има голямо чувство за хумор като неговото и сигурно ще се разберат. Самият Юлиан Вергов се интересува от тенис и се изправя на корта срещу дъщеря си, която тренира в столичен клуб. Пред организаторите актьорът разкри, че дори дъщеря му Алена е избрана заради уменията си да бъде част от младите тенисисти, които ще подават топки по време на мачовете от турнира в „Арена Армеец“ през февруари.Певицата Маги Джанаварова пък за поредна година ще бъде част от най-голямото тенис събитие в българската столица. Предишните години тя впечатли и участници, и публика с музикалните си изпълнения. Маги също така е фен на тениса и иска да се научи да играе добре.Освен бившия номер 3 и носител на 3 титли от Големия шлем Стан Вавринка (Швейцария), в София ще играят 7 играчи от Топ 30. Сред имената, които са очаквани с нетърпение на корта в „Арена Армеец“ са любимият и ексцентричен французин Гаел Монфис, устремилият се към топ 10 в света Карен Хачанов (Рус), шампионът в Мастърса на новото поколение Стефанос Циципас (Гър), Данийл Медведев (Рус), който стигна до финала в Бризбън, Николоз Басилашвили (Груз), Фернандо Вердаско (Исп). Очаква се и шампионът от първото издание на турнира в София през 2016-a Роберто Баутиста Агут (Исп), който само преди дни триумфира в Доха. Участие заявиха още: Андреас Сепи (Италия), Мартон Фучович (Унгария), Мартин Клижан (Словакия), Адриан Манарино (Франция), Матю Ебдън (Австралия), Робин Хаасе (Холандия), Михаил Кукушкин (Казахстан), Матео Беретини (Италия), Ян-Ленард Щруф (Германия), финалистът в София от 2018 г. Мариус Копил (Румъния), шампионът от третото издание в България Мирза Башич (Босна и Херцеговина), Денис Истомин (Узбекистан) и Ласло Джере (Сърбия).Билетите за Sofia Open 2019 са в продажба в мрежата на Eventim.Скоро ще бъдат обявени и още от звездните посланици на Sofia Open 2019.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 257

1