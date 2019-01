Тито Ортис готов да се бие с Чаел Сонен

Емблематичният бивш шампион на UFC Тито Ортис иска отново да се бие с друг ветеран Чаел Сонен. Двамата вероятно ще се срещнат в мач от веригата „Белатор“. Устатите биткаджии размениха „любезности“ в социалните мрежи.

„Ще го бия в продължение на три рунда – закани се Ортис. – Този път няма да го душа, а ще го размажа.“

Tito Ortiz HAS BEEN a world champion. Chuck Liddell HAS BEEN one of the most feared fighters in mixed martial arts. The most important fact I've mentioned here is that both are HAS BEENS.