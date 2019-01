Сензационен провал за ПСЖ (видео)

Хегемонът във френския футбол Пари Сен Жермен изненадващо отпадна на четвъртфиналите в турнира за Купата на Лигата. Отборът на Томас Тухел допусна обрат с 1:2 насред “Парк де Пренс” срещу последния в класирането на Лига 1 Гинган и няма да може да спечели турнира за шести пореден път.

Нищо преди мача не предвещаваше подобен развой. Тухел извади много силен състав, в който единственото по-неизвестно име беше Муса Диаби. На пейката останаха Марко Верати и Единсон Кавани, но Неймар, Килиан Мбапе и Анхел ди Мария трябваше да направят на пух и прах защитата на гостите, които имат две победи от 20 мача в първенството и са инкасирали най-много попадения от всички тимове в елита.

В началото Мбапе уцели гредата, а пропуските пред вратата на гостите се заредиха един след друг. Диаби след пас на Неймар и Ди Мария пропиляха най-чистите положения до почивката, но си личеше, че парижани са подходили доста високомерно и не играят с необходимата концентрация.

Верати и Кавани се появиха още в началото на второто полувреме и това беше ясен сигнал, че Тухел иска незабавна промяна. Уругваецът имаше шанс да се разпише с първото си докосване до топката, но Карл-Йохан Йонсон спаси удара му с глава.

