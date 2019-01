9:0! Ман Сити не показа и капка милост срещу отбора на български вратар (видео)

С четири гола на Габриел Жезус Манчестър Сити постигна унищожителна победа с 9:0 срещу Бъртън Албиън в първи полуфинал от турнира за Купата на Лигата и на практика вече чака съперника си в спора за третия по престиж трофей в Англия. Българският вратар на гостите Димитър Евтимов не беше в групата за двубоя на "Етихад Стейдиъм", съотборниците му инкасираха тежка загуба срещу звездния състав на Джосеп Гуардиола, в който личаха имената на Кевин де Бройне, Илкай Гюндоган, Риад Марез, Николас Отманеди, Льорой Сане, Давид Силва и Кайл Уокър.

Фактът, че Гуардиола заложи на доста от титулярите си, предполагаше разгромен резултат и той не се размина на гостите от Лига 1. Носителят на трофея поведе още в 5-ата минута чрез Де Бройне, който се разписа с глава след центриране на Давид Силва. След четвърт час игра Жезус откри головата си сметка, също с глава.

2 - Gabriel Jesus has now scored two hat-tricks at the Etihad Stadium - only Carlos Tevez (4) and Sergio Aguero (10) have netted more home trebles for Manchester City since their move away from Maine Road. Comforts. #CarabaoCup pic.twitter.com/z44KcfcaNl