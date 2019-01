Италия Уанда Нара: Икарди е много далече от нов договор с Интер 09 януари 2019 | 21:57 - Обновена 0 0 0 0 6



“Към днешна дата Икарди е много далече от подновяване на договора си с Интер. Има много важни клубове, които се интересуват от Мауро, и сме много далече от съгласие с отбора. Цифрите, които се обсъждат в Италия по новия договор, не са верни. Все още не сме получили задоволително предложение от Интер. Не отричаме, че в някой момент може да стигнем до съгласие, но сега сме много далече от такова. Не е логично Мауро да поднови за това, което получава в момента. Ние вярваме, че той е на едно по-високо ниво. Имаме много добри взаимоотношения с двата най-големи клуба в Испания, които много се интересуват от Мауро, както и един френски отбор и още един от Англия”, заяви Уанда Нара пред AS. Mauro Icardi's agent says that a new deal with Inter is "a very long way off” pic.twitter.com/BdWRtPYv8x — B/R Football (@brfootball) January 9, 2019 Агентът и съпруга на звездата на Интер Мауро Икарди - Уанда Нара, заяви, че нападателят все още е много далече от удължаване на договора си с клуба, който е до 2021 година. Също така, тя призна за интерес към играча от тимове от Испания, Англия и Франция.“Към днешна дата Икарди е много далече от подновяване на договора си с Интер. Има много важни клубове, които се интересуват от Мауро, и сме много далече от съгласие с отбора. Цифрите, които се обсъждат в Италия по новия договор, не са верни. Все още не сме получили задоволително предложение от Интер. Не отричаме, че в някой момент може да стигнем до съгласие, но сега сме много далече от такова. Не е логично Мауро да поднови за това, което получава в момента. Ние вярваме, че той е на едно по-високо ниво. Имаме много добри взаимоотношения с двата най-големи клуба в Испания, които много се интересуват от Мауро, както и един френски отбор и още един от Англия”, заяви Уанда Нара пред AS.

Още по темата

0 0 0 0 6 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 2263 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1