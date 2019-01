Задължителна полицейска охрана и 5000 лева глоба за Левски Лукойл

Баскетбол

На заседание, проведено на 08.01.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) взе следните решения:



1.Налага на БК Левски Лукойл глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лева на основание чл. 37, т. 2 от ДАП на НБЛ за нарушаване на установения ред по време на среща по баскетбол от група (повече от две) лица, изразяващо се в непристойни прояви, които създават ненормална обстановка на терена и извън него в среща No 49 между отборите на БК Левски Лукойл и Балкан, проведена на 05.01.2019 г.



1.1 УКАЗВА на БК „Левски Лукойл“, че при всяка домакинска среща следва да осигури охрана от униформени полицаи, стоящи в залата,



1.2 УКАЗВА на Небойша Видич, старши-треньор на БК Балкан, да се въздържа от публични изказвания по повод съдийството на срещите от НБЛ.



2. Налага на БК Спартак Плевен глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т. 4 от ДАП на НБЛ за наличието на неизправни измервателни уреди в среща No 50 между отборите на БК Спартак Плевен и БК Черно море Тича, проведена на 05.01.2019 г.



3. Налага на БК Академик София глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т. 4 от ДАП на НБЛ за наличието на неизправни измервателни уреди в среща No 51 между отборите на БК Академик София и БК Берое, проведена на 05.01.2019 г.



4. Налага на Людмил Хаджисотиров, старши-треньор на отбора на БК Рилски спортист, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 35, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 52 между отборите на БК Рилски спортист и БК Академик Бултекс, проведена на 06.01.2019 г.