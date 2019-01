Лека атлетика Якоб изпревари Филип Ингебритцен за №1 в европейската атлетика през декември 09 януари 2019 | 12:36 - Обновена 0 0 0 0 2



Португалката Ана Дулче Феликс и норвежецът Якоб Ингебритцен бяха избрани за най-добри атлети при жените и мъжете в Европа за месец декември. В гласуването в страниците на Европейската атлетика във Facebook, Instagram и Twitter Феликс събра 5123 точки и изпревари убедително европейската шампиовка по кроскънтри за девойки под 20 години Надя Баточлети (3793 точки) и европейската шампионка в скока на височина Мария Ласицкене (2091 точки).Феликс, която спечели европейската титла на 10 000 метра през 2012 г., направи страхотно завръщане на най-високо ниво, след като участва на маратона на Валенсия през декември и завърши пета с време от 2:25:24 часа. Това беше вторият най-добър резултат в кариерата й в тази дисциплина и най-доброто време, постигано от европейска бегачка през 2018 г.След шеметното лято, Якоб Ингебритцен продължи с великолепните си изяви и през декември. Той стигна до победата за №1 при мъжете през декември с 4831 точки. Най-малкият от фамилия Ингебритцен изпревари по-големия си брат Филип Ингебритцен (2824 точки) и европейския шампион по кроскънтри за младежи под 23 години Джими Гресиер (2111 точки).Якоб спечели третата си поредна европейска титла по кроскънтри за юноши под 20 години. И тримата братя Ингебритцен ще участват на Европейското първенство в зала в Глазгоу от 1 до 3 март.

