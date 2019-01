Лека атлетика Клишина няма да се отказва, готви се за Доха 09 януари 2019 | 12:15 0 0 0 1 2



Сребърната медалистка в скока на дължина от последното световно първенство в Лондон през 2017 г. обясни, че пропуска зимния сезон и ще се появи на пистата в края на пролетта, а основната й цел ще бъде Световното първенство в Доха през октомври.



View this post on Instagram A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jan 6, 2019 at 7:05am PST Ето какво написа красивата рускиня в профила си в Instagram: “Много въпроси и догадки получавам от вас, скъпи мои, че съм приключила със спорта, че се занимавам с нещо друго, че не тренирам и т.н. Така че просто искам да кажа – тренирам все така упорито и ще участвам в състезания през лятото. През тази година световното първенство ще се проведе в Доха и за първи път ще се проведе през октомври. Затова този летен сезон се очаква да бъде много интересен и достатъчно дълъг. Моите първи стартове ще бъдат в края на пролетта, а с ваша помощ ще форсираме през лятото.“



atletikabg.com SPORTAL.BG

