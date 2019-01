Моторни спортове Дакар, ден 2: Льоб победи Нани Рома с 8 сек, спънки за Петерханзел 09 януари 2019 | 10:39 - Обновена 0 0 0 0 0



Льоб финишира със само осем секунди преднина спрямо пилота на Mini Нани Рома и с това отбеляза етапна победа във всяко едно от четирите издания на най-трудното състезание за човек и машина, в което участва. Трети финишира Бернхард тен Бринке с Toyota, на минута изоставане от Льоб. GC - CARS



1. @TheRealGiniel

2. @b_tenbrinke +0'28"

3. @NaniRoma +0'42"@s_peterhansel pierde | drops > 15'



+ info https://t.co/igIYTtsEsQ#Dakar2019



. A.S.O. / FOTOP / Duda Bairros pic.twitter.com/p9YyUvYRhW — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2019 Деветкратният рали шампион Себастиен Льоб с частния си отбор PH Sport и Peugeot 3008 спечели втория етап от рали Дакар 2019 в Перу. Французинът премина през 342-километровата състезателна отсечка между Писко и Сан Хуан де Маркона безпроблемно, но накрая бе на косъм да изтърве етапния успех.Льоб финишира със само осем секунди преднина спрямо пилота на Mini Нани Рома и с това отбеляза етапна победа във всяко едно от четирите издания на най-трудното състезание за човек и машина, в което участва. Трети финишира Бернхард тен Бринке с Toyota, на минута изоставане от Льоб. Съотборникът му Жиниел де Вилие (Toyota) записа четвърто време във втория етап и се оказа най-големият печеливш, след като успя да излезе начело в генералното класиране, макар и с по-малко от половин минута. Зад него в общата подредба се нареди съотборникът му Тен Бринке, докато двамата пилоти на Mini Нани Рома и Язеед Ал-Ражхи заеха трета и четвърта позиция, но на изоставане в рамките на минута от Де Вилие. Льоб се изкачи до петото място, следван от миналогодишния победител Карлос Сайнц (Mini), който на два пъти спука гума вчера. And that's what we call "Dancing with the sand" Sainz & Al-Attiyah performing in Perú.



@CSainz_oficial y @AlAttiyahN bailando en las dunas del Perú.#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/2220GQ5nIm — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2019 Катарецът Насър Ал-Атия (Toyota), който оглави първия етап от рали Дакар, се затрудни с втората фаза, след като трябваше да стартира първи. Той изостана до осмото място в генералното класиране. Най-много от този втори етап обаче загуби мосю Дакар Стефан Петерханзел. Французинът демонстрира отлична скорост, но изгуби четвърт час заради техническа повреда и така падна до 13-ото място в генералното класиране с изоставане от 14 минути. Състезателят на Mini Орландо Теранова претърпя катастрофа на 178-ия километър от етапа и бе транспортиран в болница с хеликоптер заради болки в гърба. Enjoy the most intense moments of Stage 2 thanks to Rebellion Timepieces



Disfruta de los momentos más intensos de la Etapa 2 gracias a @RebellionTime#Dakar2019 pic.twitter.com/SSDJ1ocsAY — DAKAR RALLY (@dakar) 9 януари 2019 г. При мотоциклетистите защитаващият титлата си Матиас Валкнер (Австрия) с КТМ записа етапна победа с време 3:23.57 часа. Той изпревари с 22 секунди Рики Врабек от САЩ с Honda и с 1.41 минути Хoан Бареда Борт (Испания) с Honda.



Бареда Борт, който спечели първия етап, е лидер в генералното класиране с 1.31 минута аванс пред Валкнер и с 1.33 минута пред Врабек.



При камионите шампионът от последните две издания на рали Дакар Едуард Николаев (Русия) с КАМАЗ записа втора поредна етапна победа. Той преодоля трасето за 3:47.51 часа, с 2.39 минути преднина пред Херар де Рой от Холандия с Iveco и с 5.28 минути пред сънарадника си Дмитри Сотников с КАМАЗ.



Николаев остава на върха в генералното класиране с аванс от 4.23 минути пред Де Роой.

No rest for our #OriginalByMotul competitors But you can go to bed! Good night!



No hay descanso para nuestros competidores de Original By Motul Pero tu si te puedes ir a la cama. ¡Buenas noches!#Dakar2019 pic.twitter.com/kT4lQo77Gv — DAKAR RALLY (@dakar) 9 януари 2019 г. В надпреварата с АТВ-четириколките вицешампионът от миналия сезон Николас Кавилясо с Yamaha също постигна втора поредна етапна победа. Той завърши за 4:22.10 часа, на 11.08 минути пред втория Густаво Гайего с Yamaha също от Аржентина.



Кавилясо води убедително в генералното класиране с 21.14 минути аванс пред Гайего.



В категорията на бъгитата победител във втория етап стана Франсиско Контрадо (Чили) с "Кан-Ам" с време 4:09.27 часа. Той изпревари само с 19 секунди миналогодишният шампион Рейналдо Варела (Бразилия) също с "Кан-Ам", а трети на 1.51 минута финишира Сергей Карякин (Русия) с BRP.



Варела, който записа успех в първия етап, остана на върха в общото подреждане с 1.08 минута аванс пред Контрадо с 6.35 минути пред Карякин, шампион в рали Дакар при АТВ-машините през 2017 година. The vehicles also have to take a bath before bed



Los vehículos también se tienen que dar un baño antes de acostarse #Dakar2019 | @KarcherNL pic.twitter.com/qNIrqiqO0l — DAKAR RALLY (@dakar) 9 януари 2019 г. При мотоциклетистите защитаващият титлата си Матиас Валкнер (Австрия) с КТМ записа етапна победа с време 3:23.57 часа. Той изпревари с 22 секунди Рики Врабек от САЩ с Honda и с 1.41 минути Хoан Бареда Борт (Испания) с Honda.Бареда Борт, който спечели първия етап, е лидер в генералното класиране с 1.31 минута аванс пред Валкнер и с 1.33 минута пред Врабек.При камионите шампионът от последните две издания на рали Дакар Едуард Николаев (Русия) с КАМАЗ записа втора поредна етапна победа. Той преодоля трасето за 3:47.51 часа, с 2.39 минути преднина пред Херар де Рой от Холандия с Iveco и с 5.28 минути пред сънарадника си Дмитри Сотников с КАМАЗ.Николаев остава на върха в генералното класиране с аванс от 4.23 минути пред Де Роой.В надпреварата с АТВ-четириколките вицешампионът от миналия сезон Николас Кавилясо с Yamaha също постигна втора поредна етапна победа. Той завърши за 4:22.10 часа, на 11.08 минути пред втория Густаво Гайего с Yamaha също от Аржентина.Кавилясо води убедително в генералното класиране с 21.14 минути аванс пред Гайего.В категорията на бъгитата победител във втория етап стана Франсиско Контрадо (Чили) с "Кан-Ам" с време 4:09.27 часа. Той изпревари само с 19 секунди миналогодишният шампион Рейналдо Варела (Бразилия) също с "Кан-Ам", а трети на 1.51 минута финишира Сергей Карякин (Русия) с BRP.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 335

1