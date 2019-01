Бивша на Роналдо: Той е ши*ан психопат!

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 януари 2019 г.

Hundreds of messages I have of him taking and laughing about how he psychologically bullies the shit out of his baby mother and treats her like crap. Messages about all the times he’s cheated on her. Stories of sexual conquests that mirror Mayorga’s. In depth convos where he — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 януари 2019 г.

“Имам стотици съобщения от него, в които разказва как упражнява психически тормоз върху майката на бебето си и я третира като лай*о. Съобщения за всички пъти, в които я е лъгал. Има заплахи срещу мен и семейството ми. Той е наел детективи, които да ни следят. Каза ми, че ако се срещам с някой друг или напусна къщата, ще ме отвлече, ще нареже тялото ми на парчета, ще го сложи в чувал и ще го хвърли в реката. Да, имам доказателство за всичко, което казвам. Той е психопат. Имам цял файл със заплахи, които той е отправял към мен. Но аз не се страхувам от него, защото съм запазила всичките му мръсни тайни.”

Told me if I dated anyone else or if I left my house he’d have me kidnapped and have my body cut up and put in a bag and thrown in a river. Yes I have proof of everything I’m saying. He’s a psychopath. https://t.co/SEXdys4JUs — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 януари 2019 г.

Бивше гадже на Кристиано Роналдо се зарече да разкрие подробности за тъмната страна от характера на нападателя на Ювентус и го нарече "ш**бан психопат". Телевизионната звезда Джасмин Ленард е готова да направи това, за да помогне на Катрин Майорга, която обвини португалския футболист в изнасилване, случило се преди десет години в хотелска стая в Лас Вегас.Ленард имала връзка с петкратния носител на „Златната топка“ преди десет години, но разкри, че е поддържала контакт с него през попоследните 18 месеца.“Никой няма представа какъв всъщност е той! Ако хората можеха да си представят само малка част от същността му, щяха да се ужасят. След дълъг размисъл реших да потърся Катрин Майорга и нейните адвокати, за да им помогна в обвиненията за изнасилване срещу Кристиано. Не мога да седя повече и да го гледам как лъже. Ще направя всичко възможно, за да й помогна. Разполагам със съобщения и записи, които ще са безценни за Катрин и екипа й“, обясни Джасмин Ленард на профила си в „Туитър“.„Имам стотици съобщения от него. Истории за сексуалните му завоевания, които са същите като историята на Майорга. Дълбоко в себе си той признава, че има сериозни ментални проблеми. Роналдо е грубиян, лъжец и ши*бан психопат. Никой няма да повярва на тези неща, които ще споделя, ако нямам доказателства. Аз обаче съм умно момиче и имам много такива. Мачът тепърва започва“, допълни участничката в британския „Биг Брадър“.Тя разкри още, че Кристиано Роналдо се е опитвал да я убеди да мълчи и да го подкрепи в процеса срещу Майорга, но тя щяла да направи правилното нещо и да сподели с обществеността всичките му деяния.