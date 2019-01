Фабрегас мина прегледите в Монако и се върна в Лондон

Трансферът на Сеск Фабрегас в Монако поне засега се отлага. Халфът на Челси посети Княжеството, премина медицински прегледи и се договори за 3-годишен договор. Челси обаче замрази сделката, защото иска първо да привлече футболист на поста на Фабрегас, преди да го пусне да подпише с "монегаските". Според английските медии, Челси избира между Леандро Паредес от Зенит и Николо Барела от Каляри.

Дори преминаването му в Монако да се осуети до затварянето на зимния трансферен прозорец, Фабрегас със сигурност ще парафира с клуба от Лига 1 след края на сезона. Той вече се е върнал в Лондон и изчаква положително развитие на събитията.

- Cesc Fabregas has agreed a three-year deal to join @AS_Monaco this summer, but may be allowed to join the club this month if @ChelseaFC can find a replacement, according to Sky sources.



Full story: https://t.co/1OKaxQbvny pic.twitter.com/bO7jbjMII0