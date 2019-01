Резерва на "Камп Ноу" избра Арсенал пред Милан

Халфът на Барселона Денис Суарес е все по-близо до това да има нов отбор. Въпреки че има оферти от Валенсия и Милан, той е решил да продължи кариерата си в Арсенал. каталунският вестник "Sport" твърди, че желанието на футболиста е накарало шефовете на каталунците да влязат в преговори с колегите си от Арсенал, макар че от Барса първоначално изобщо не са планирали да се разделят със Суарес през зимата.

От началото на сезона 25-годишният халф има само два мача в Ла Лига и общо 17 минути. Неговият договор изтича през 2020 година, а ако премине в Арсенал, най-вероятно това ще стане под наем, но с опция за закупуване.

Barcelona midfielder Denis Suarez has agreed to join Arsenal after holding talks with Unai Emery. [Sport] pic.twitter.com/1y1X0bhva9