В Испания: Игуаин каза “да” на Челси

Ще премине ли Гонсало Игуаин в Челси? В последните часове информациите около бъдещето на аржентинския национал са доста противоречиви. “Marca” публикува новината, че нападателят се е съгласил да подпише с тима от “Стамфорд Бридж”, където ще може отново да работи под ръководството на бившия си треньор в Наполи Маурицио Сари.

Изданието твърди, че сделката ще бъде финализирана до броени часове, като “сините” от Лондон ще поемат заплатата на Игуаин от 8 млн. евро, а през лятото ще го откупят от Ювентус за 36 млн. евро - сумата, която е заложена в договора за преотстъпване между Юве и Милан.

BREAKING NEWS: Chelsea are hours away from finalising the signing of Gonzalo Higuain from AC Milan.



Via: MARCA pic.twitter.com/g4s39Fz9Af