Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) поведоха с 2:0 и 21:20 в третата част, но загубиха с 2:3 от “обезкървения” НОВА

@nova_volleyball вытаскивает матч с 0-2 и одерживает первую победу при новом тренере 3-2 (19:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12) #НоваЛоклмотив

