Ясна е битка за титла на UFC 237

Шампионката в категория сламка на UFC Роуз Намаджунас се завръща в клетката и ще защитава титлата си срещу една от най-силните претендентки в категорията Джесика Андраде на UFC 237, което ще се проведе на 11 май в Бразилия.

Роуз е в серия от 3 поредни победи и успя да победи два пъти Йоан Йеджейчик, която вече успя да се справи със здравата бразилка. Андраде също е в серия от 3 поредни победи и е спечелила 6 от последните си 7 битки. Тя за последно успя да нокаутира брутално Каролина Ковалкевич.

Rose Namajunas (@rosenamajunas) vs. Jessica Andrade (@jessicammapro) set for UFC 237 in Brazil on 5/11 (per @bokamotoESPN) #UFC pic.twitter.com/ptcWTTGyTq