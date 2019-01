Започват разследване срещу Хенеси за нацистки поздрав

Футболната асоциация на Англия ще разследва предполагаеми прояви на нацизъм от страна на вратаря Уейн Хенеси от Кристъл Палас. Уелският национал е сниман заедно със свои съотборници от ангилйския елитен отбор с дясната ръка във въздуха. Снимката е публикувана в социалната мрежа "Инстаграм" от германския халф Макс Майер, който е съотборник на 31-годишния Хенеси в Кристъл Палас.

The FA is looking into the alleged Nazi salute made by Crystal Palace goalkeeper Wayne Hennessey.



More here: https://t.co/BFqcP2otEG pic.twitter.com/QXHWDzFy4m