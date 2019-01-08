БГ Футбол Кой как гласува в 58-ата анкета "Футболист на годината" 08 януари 2019 | 16:10 0 0 0 0 2 Българската асоциация на спортните журналисти и Българският футболен съюз предоставят на вашето внимание пълния вот на журналистите в 58-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“.



БНТ

Стефан Георгиев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Ив. Попов, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: А. Христов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Радостин Любомиров

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Неделев, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова



Петър Иванов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Калин Гугов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Моци

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Попадинова



Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: К. Кръстев

№1 в женския футбол: Радойска



Димитър Бошнаков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова



bTV

Иван Боянов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Хубчен, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Гоцева



Владислава Лазарова

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Гоцева



Валери Генов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Натанаел

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: А. Христов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Райна Димитрова

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Флорина Иванова

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Борудов

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Ивайло Чилев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Ив. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Борудов

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Л. Костова



Нова ТВ/Диема

Борис Борисов

Футболист №1: 1. Бодуров, 2. Неделев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Ил. Илиев, 2. Д. Димитров, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Гоцева



Виктор Врачев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Бодуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Гоцева



Иво Бързаков

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: С. Петкова



Илиан Енев

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Тонева



Йоана Гочева

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: С. Петкова



Мирослав Арабаджиев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Меридиан Мач

Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Неделев, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Кайзер

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиам

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Найденова



Богомил Русев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Л. Костова



Людмил Христов

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ант. Здравков, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Л. Костова



Христо Бонински

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ант. Здравков, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Найденова



Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Хубчев, 3. Ант. Здравков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиам

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Найденова



Стоян Георгиев

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Ив. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Найденова



Тема Спорт

Желю Станков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Бодуров

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Макенджиев

Най-добър защитник: Натанаел

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Натанаел

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: С. Петкова



Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Д. Димитров, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Г. Илиев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: С. Петкова



Никола Стефанов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Обертан

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: С. Петкова



Хари Латифян

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Хр. Иванов

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: С. Петкова



Виктор Гецов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: С. Петков



Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: С. Петкова



Sportal.bg

Владимир Стоянов

Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Десподов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Костова



Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Н. Киров, 2. Хубчев, 3. Томаш

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Найденова



Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Недялков, 3. Бодуров

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Недялков, 2. Петков, 3. Бодуров

Треньор №1: Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов



Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Ив. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Л. Костова



Мартин Стоичков

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Стоилов, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Л. Костова



БАСЖ

Румен Пайташев

Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Моци

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Попадинова



Иво Тонков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Н. Киров, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Г. Илиев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова



Борислав Константинов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Томаш, 3. Кирилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Г. Иванов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов



Георги Атанасов

Футболист №1: 1 Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ил. Илиев, 3. К. Ангелов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каранга

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова



Михаил Делев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Н. Димитров, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Н. Киров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Горанов

Най-добър полузащитник: Манолев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю



Венелин Кринков

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Янко Ангелов

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: С. Петкова



Канал 3

Филип Боков

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Пл. Илиев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. С. Ангелов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова



Йордан Георгиев

Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Петков, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Горанов

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Попадинова



Кирил Памуклийски

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова



Кирил Лулев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Пл. Илиев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова



БНР

Христо Денев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Обертан

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова



Борислав Нинов

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Стоилов

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова



Дарик

Ивайло Йовчев

Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова



Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Божинов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова



Веско Вълчев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Ренан

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова



Мартин Русев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Костов, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Гоцева



24 часа

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова



Георги Банов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Г. Костадинов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова





Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Балъков, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Десподов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Л. Костова



Труд

Боян Бойчев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Ст. Младенов, 2. Загорчич, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Черниаускас

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Мауридеш

Най-прогресиращ футболист: Лясков

№1 в женския футбол: Р. Славчева



Филип Зуберски

Футболист №1: 1. Петков, 2. Пл. Илиев, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Горанов

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ренан

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Попадинова



Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Пл. Илиев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Попадинова



Телеграф

Иво Цукев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова



Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова



Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: П. Христов

№1 в женския футбол: Попадинова



Румен Кацаров

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Н. Киров, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Горанов

Най-добър полузащитник: Юсеин

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Попадинова



Gong.bg

Иван Опренов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Костова



Драган Иванов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова



Иво Стефанов

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Груев

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Б. Цонев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Л. Костова



Гавраил Баталов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Костов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Стериакис

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Б. Цонев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Blitz.bg

Румен Илиев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Л. Костова



Юри Славчев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Л. Костова



Пламен Славов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. С. Ангелов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Яблонски

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова



БТА

Димитър Вельов

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Кабрал

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Боруков

№1 в женския футбол: Л. Костова



Мирослав Димитров

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Загорчич, 3. Балъков

Най-добър вратар: Кайзер

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Асен Даскалов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: П. Христов

№1 в женския футбол: Л. Костова



Атанас Василев

Футболист №1: 1. Г. Костадинов, 2. Стр. Попов, 3. Пл. Илиев

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Сисиньо

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Боруков

№1 в женския футбол: Л. Костова



ТВ+

Божидар Младенов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Карабельов

№1 в женския футбол: С. Петкова



Димитър Петков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Карабельов

№1 в женския футбол: С. Петкова



Спринт

Николай Кръстев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Обертан

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Попадинова



Ростислав Русев

Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Десподов



Камен Огнянов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Н. Димитров

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Радойска



Bulgaria On Air

Ваня Симонска

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Стериакис

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Попадинова



Александър Рангелов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ст. Младенов, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Попадинова



Стандарт

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Петков, 2. Костов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Боруков

№1 в женския футбол: Попадинова



Димитър Пенев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Боруков

№1 в женския футбол: Попадинова



Монитор

Калин Караиванов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Бодуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Радойска



Ивайло Кючуков

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Б. Цонев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Илия Юруков

№1 в женския футбол: Радойска



Сега

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Божиков, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Груев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Паулиньо

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова



Явор Евтимов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Костов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Ст. Младенов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова



Dnevnik.bg

Александър Иванов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Ив. Попов, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Груев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Горалски

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: В. Иванова



Еврофутбол

Ивайло Стоименов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Костов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Черниаускас

Най-добър защитник: Чорбаджийски

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Попадинова



Стоян Кукуванов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полу

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