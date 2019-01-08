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БГ Футбол

Кой как гласува в 58-ата анкета "Футболист на годината"

08 януари 2019 | 16:10
Кой как гласува в 58-ата анкета &quot;Футболист на годината&quot;
Българската асоциация на спортните журналисти и Българският футболен съюз предоставят на вашето внимание пълния вот на журналистите в 58-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“.

БНТ
Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Ив. Попов, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: А. Христов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Радостин Любомиров
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Неделев, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова

Петър Иванов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Калин Гугов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Моци
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Попадинова

Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: К. Кръстев
№1 в женския футбол: Радойска

Димитър Бошнаков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова

bTV
Иван Боянов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Хубчен, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Гоцева

Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Гоцева

Валери Генов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Натанаел
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: А. Христов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Райна Димитрова
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Флорина Иванова
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Борудов
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Ивайло Чилев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Ив. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Борудов
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Л. Костова

Нова ТВ/Диема
Борис Борисов
Футболист №1: 1. Бодуров, 2. Неделев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Ил. Илиев, 2. Д. Димитров, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Гоцева

Виктор Врачев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Бодуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Гоцева

Иво Бързаков
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: С. Петкова

Илиан Енев
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Тонева

Йоана Гочева
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: С. Петкова

Мирослав Арабаджиев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Меридиан Мач
Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Неделев, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Кайзер
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиам
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Найденова

Богомил Русев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Л. Костова

Людмил Христов
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ант. Здравков, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Л. Костова

Христо Бонински
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ант. Здравков, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Найденова

Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Хубчев, 3. Ант. Здравков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиам
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Найденова

Стоян Георгиев
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Ив. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Найденова

Тема Спорт
Желю Станков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Бодуров
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Макенджиев
Най-добър защитник: Натанаел
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Натанаел
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: С. Петкова

Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Д. Димитров, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Г. Илиев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: С. Петкова

Никола Стефанов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Обертан
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: С. Петкова

Хари Латифян
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Хр. Иванов
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: С. Петкова

Виктор Гецов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: С. Петков

Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: С. Петкова

Sportal.bg
Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Десподов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Костова

Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Н. Киров, 2. Хубчев, 3. Томаш
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Найденова

Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Недялков, 3. Бодуров
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Недялков, 2. Петков, 3. Бодуров
Треньор №1: Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов

Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Ив. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Л. Костова

Мартин Стоичков
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Стоилов, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Л. Костова

БАСЖ
Румен Пайташев
Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Моци
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Попадинова

Иво Тонков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Н. Киров, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Г. Илиев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова

Борислав Константинов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Томаш, 3. Кирилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Г. Иванов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов

Георги Атанасов
Футболист №1: 1 Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ил. Илиев, 3. К. Ангелов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каранга
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова

Михаил Делев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Н. Димитров, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Н. Киров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Горанов
Най-добър полузащитник: Манолев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Венелин Кринков
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Янко Ангелов
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: С. Петкова

Канал 3
Филип Боков
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Пл. Илиев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. С. Ангелов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова

Йордан Георгиев
Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Петков, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Горанов
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Попадинова

Кирил Памуклийски
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова

Кирил Лулев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Пл. Илиев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова

БНР
Христо Денев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Обертан
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова

Борислав Нинов
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Стоилов
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова

Дарик
Ивайло Йовчев
Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова

Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Божинов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова

Веско Вълчев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Ренан
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова

Мартин Русев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Костов, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Гоцева

24 часа
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова

Георги Банов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Г. Костадинов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова


Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Балъков, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Десподов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Л. Костова

Труд
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Ст. Младенов, 2. Загорчич, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Черниаускас
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Мауридеш
Най-прогресиращ футболист: Лясков
№1 в женския футбол: Р. Славчева

Филип Зуберски
Футболист №1: 1. Петков, 2. Пл. Илиев, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Горанов
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ренан
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Попадинова

Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Пл. Илиев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Попадинова

Телеграф
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова

Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова

Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: П. Христов
№1 в женския футбол: Попадинова

Румен Кацаров
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Н. Киров, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Горанов
Най-добър полузащитник: Юсеин
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Попадинова

Gong.bg
Иван Опренов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Костова

Драган Иванов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова

Иво Стефанов
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Груев
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Б. Цонев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Л. Костова

Гавраил Баталов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Костов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Стериакис
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Б. Цонев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Л. Костова

Юри Славчев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Л. Костова

Пламен Славов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. С. Ангелов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Яблонски
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова

БТА
Димитър Вельов
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Кабрал
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Боруков
№1 в женския футбол: Л. Костова

Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Загорчич, 3. Балъков
Най-добър вратар: Кайзер
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Асен Даскалов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: П. Христов
№1 в женския футбол: Л. Костова

Атанас Василев
Футболист №1: 1. Г. Костадинов, 2. Стр. Попов, 3. Пл. Илиев
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Сисиньо
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Боруков
№1 в женския футбол: Л. Костова

ТВ+
Божидар Младенов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Карабельов
№1 в женския футбол: С. Петкова

Димитър Петков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Карабельов
№1 в женския футбол: С. Петкова

Спринт
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Обертан
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Попадинова

Ростислав Русев
Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Десподов

Камен Огнянов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Н. Димитров
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Радойска

Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Стериакис
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Попадинова

Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ст. Младенов, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Попадинова

Стандарт
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Петков, 2. Костов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Боруков
№1 в женския футбол: Попадинова

Димитър Пенев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Боруков
№1 в женския футбол: Попадинова

Монитор
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Бодуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Радойска

Ивайло Кючуков
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Б. Цонев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Илия Юруков
№1 в женския футбол: Радойска

Сега
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Божиков, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Груев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Паулиньо
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова

Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Костов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Ст. Младенов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова

Dnevnik.bg
Александър Иванов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Ив. Попов, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Груев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Горалски
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: В. Иванова

Еврофутбол
Ивайло Стоименов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Костов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Черниаускас
Най-добър защитник: Чорбаджийски
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Попадинова

Стоян Кукуванов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полу

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Спортни новини		 Прочетена 349

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                  ЦСКА 1948 започна подготовка със седем нови (видео+галерия)
                
                
                  ЦСКА 1948 започна подготовка със седем нови (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Петков: Класирането в Първа лига не е на всяка цена, важното е да радваме феновете (видео)
                
                
                  Петков: Класирането в Първа лига не е на всяка цена, важното е да радваме феновете (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Мики Орачев ще продължи кариерата си в Германия
                
                
                  Мики Орачев ще продължи кариерата си в Германия

                 
                
              

              

                
                  
                  Витоша (Бистрица) няма да прави промени в състава, ще играе четири контроли в Турция
                
                
                  Витоша (Бистрица) няма да прави промени в състава, ще играе четири контроли в Турция

                 
                
              

              

                
                  
                  Хебър привлече нов защитник
                
                
                  Хебър привлече нов защитник

                 
                
              

              

                
                  
                  Ивелин Попов взе четири заплати, напусна Спартак (Москва) и обяви кога ще има нов отбор
                
                
                  Ивелин Попов взе четири заплати, напусна Спартак (Москва) и обяви кога ще има нов отбор

                 
                
              

              

                
                  
                  Вторият отбор на Лудогорец започна зимна подготовка
                
                
                  Вторият отбор на Лудогорец започна зимна подготовка

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

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                  Витоша 13 с първа тренировка за годината
                
                
                  Витоша 13 с първа тренировка за годината

                 
                
              

              

                
                  
                  Джими Гуменката проси на Футболист на годината
                
                
                  Джими Гуменката проси на Футболист на годината

                 
                
              

              

                
                  
                  Министър Кралев: Продължаваме да инвестираме във футболна инфраструктура
                
                
                  Министър Кралев: Продължаваме да инвестираме във футболна инфраструктура

                 
                
              

              

                
                  
                  Гласувайте за най-красив гол в България на 2018 година
                
                
                  Гласувайте за най-красив гол в България на 2018 година

                 
                
              

              

                
                  
                  "Гладиаторите" започват подготовка на 15 януари, уредиха контроли с тимове от Трета лига
                
                
                  "Гладиаторите" започват подготовка на 15 януари, уредиха контроли с тимове от Трета лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Разчистват около стадион "Тодор Диев", чака се концесия
                
                
                  Разчистват около стадион "Тодор Диев", чака се концесия

                 
                
              

              

                
                  
                  Две деца от софийска школа изкараха проби в Болоня
                
                
                  Две деца от софийска школа изкараха проби в Болоня

                 
                
              

              

                
                  
                  Аталанта се завръща в България за ново обучение на родни специалисти
                
                
                  Аталанта се завръща в България за ново обучение на родни специалисти

                 
                
              

              

                
                  
                  Никола Пешев: Витоша няма аналог в България, талант у нас има в изобилие
                
                
                  Никола Пешев: Витоша няма аналог в България, талант у нас има в изобилие

                 
                
              

              

                
                  
                  Легендарен защитник на Добруджа премина в Лудогорец
                
                
                  Легендарен защитник на Добруджа премина в Лудогорец

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Лудогорец ближе нанесените от Методи Томанов рани
26 ноември 2018

Българският шампион е първи и се спасява, защото е най-малко слаб от водещите отбори. Грешката на ръководството е, че не взе навременни мерки.
Като цяло процесите във футбола са доста динамични. Един ден си на върха, а ...









							
							
						

						
						






Коце Ангелов: Витоша се развива ежедневно! ...
07 януари 2019

Буквално дни след като сътвори и немислимото в края на миналия май – да остави Витоша (Бистрица) в Първа професионална лига, Костадин Ангелов реши да се оттегли от треньорския пост и остави тима в ръцете на своя ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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