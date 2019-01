Борусия Дортмунд иска защитник на Бока Хуниорс

Лидерът в Бундеслигата Борусия Дортмунд ще опита да привлече защитника на Бока Хуниорс - Леонарди Балерди. Президентът на аржентинския гранд Даниел Анджеличи разкри пред местните медии, че му предстои среща с представители на Дортмунд за преговори относно трансфера.

Costa x @CienxCientoBoca: The situation around Leonardo #Balerdi will be clarified this week. A transfer is very likely. #BVB https://t.co/SPa8WwWKyc