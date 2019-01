Пепе се завърна в Порто

Централният бранител Пепе премина в тима на Порто като свободен агент, съобщи шампионът на Португалия на официалната си страница. Договорът на 35-годишния защитник е до лятото на 2021 година. Пепе вече е носил екипа на Порто, като това бе в периода между 2004 и 2007 година, след което премина в Реал Мадрид срещу сумата от 30 милиона евро.

OFFICIAL: @officialpepe returns to Porto on a deal until 2021! pic.twitter.com/MbkQmjqNRZ