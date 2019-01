Моуриньо готов да се върне в Реал при две условия

Жозе Моуриньо е готов да се върне на треньорския пост в Реал Мадрид, но е поставил две условия, за да се случи това, съобщават медиите на Иберийския полуостров.

Според "Мундо Депортиво" президентът на Реал Флорентино Перес вече е водил разговори с португалеца, който обаче е поискал в кралския клуб да бъдат привлечени централен полузащитник и централен нападател, за да се завърне на "Сантяго Бернабеу".

Jose Mourinho on the brink of Real Madrid return | @MartinLipton https://t.co/rMivxjbNFe pic.twitter.com/rSQJL4nJoq