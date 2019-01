Играч на Аталанта се връща в Зенит

Аржентинският офанзивен полузащитник Емилиано Ригони се завръща в Зенит Санкт Петербург за втората част от сезона в руския футбол, съобщи агентът на играча Хуан Крус Олер. 25-годишният Ригони през есента игра като преотстъпен в калчото за Аталанта, за който записа 3 гола в 14 официални мача.

