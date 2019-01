Сампдория започна преговори за Габиадини

Ръководството на Сампдория води преговори със Саутхамптън за привличането на нападателя Маноло Габиадини, съобщава "Скай Спортс". Клубът от Генуа иска да върне Габиадини в калчото под наем до края на сезона с опция за закупуване през лятото срещу 12 милиона евро. 27-годишният италианец е със статут на резерва на "Сейнт Мерис", като има едва 1 гол в 12 мача за островитяните във Висшата лига през този сезон.

