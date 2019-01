Бащата на Хабиб призна за интерес към битка с Тони Фъргюсън

Бащата на Хабиб Нурмагомедов - Абдулманап опроверва думите на неговия мениджър Али Абделазиз и сподели, че имат интерес към битка с бившия временен шампион в лека категория Тони Фъргюсън. Двамата с Хабиб трябваше вече да се бият 4 пъти, но битката им винаги пропада. Абдулманап иска такава битка, но не се наема да каже кога точно и дали Тони е следващия:

-You are interested in fighting with @TonyFergusonXT and will be happen this fight?



-I am always interested in such fights. 11 victories in a row at Ferguson, 11 victories at @TeamKhabib. This fight has never happened before in the @UFC. https://t.co/8N1qaGPqse pic.twitter.com/WRABnANxv9