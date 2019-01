Мунир няма да играе повече за Барселона

Старши треньорът на Барселона Ернесто Валверде е съобщил на нападателя Мунир Ел Хадиди, че вече няма да разчита на него, съобщава "Марка". Договорът на футболиста няма да бъде подновен и през лятото ще бъде свободен агент, а преди дни се появи информация, че той вече е подписал предварителен договор със Севиля.

Barcelona tell Munir El Haddadi he will not play for club again #FCB #Barca #Cule #FNH https://t.co/xTDJXjQjex