Ван Гаал може да "влезе в дуел" с Моуриньо за поста в Бенфика

Холандският специалист Луис ван Гаал може да поеме Бенфика, след като досегашният наставник Руи Витория бе уволнен от поста, съобщи "А Бола". През 2016 г. 67-годишният Ван Гаал бе уволнен от Манчестър Юнайтед веднага след триумфа в Купата на Англия. Интересното е, че уволнението му бе последвано от назначаването на Жозе Моуриньо, който пък последва същата съдба през декември и също е свързван с поста при лисабонските "орли".

Louis van Gaal, 67, who lives in the Algarve, is a new front-runner for the position of head coach at Benfica [A Bola].