Световен футбол Самуел Ето'о: Тъмнокожите треньори са смятани за втора класа 08 януари 2019 | 10:38 - Обновена 0 0 0 0 4 Интер и

Samuel Eto'o believes he has the answer to tackling racism in football. pic.twitter.com/U7GVrevRUh — ESPN FC (@ESPNFC) 7 януари 2019 г.

“Някои бивши футболисти, които имат тъмен цвят на кожата, не взимат лиценз за треньорство, но много други успяват да го направят. Фактът е, че им липсва доверие. Няма доверие в тъмнокожите треньори. Смятат ги за второкласни специалисти”, коментира Ето’о. Бившият нападател на Барселона Челси Самуел Ето’о сподели мнението си, че тъмнокожите треньори са считани за “втора класа” специалисти и поради тази причина малко отбори разчитат на тях. Камерунецът е решен да стане треньор, след като приключи активната си състезателна кариера. В момента Ето’о играе в Катар, като даде интервю за Canal Plus, в което сподели вижданията си за расовата дискриминация във футбола.“Някои бивши футболисти, които имат тъмен цвят на кожата, не взимат лиценз за треньорство, но много други успяват да го направят. Фактът е, че им липсва доверие. Няма доверие в тъмнокожите треньори. Смятат ги за второкласни специалисти”, коментира Ето’о.

Още по темата

0 0 0 0 4 ИЛИЯ ИВАНОВ Репортер Прочетена 1209 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1