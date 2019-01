Моторни спортове Дакар, ден 1: Насър Ал-Атия зададе скоростта 08 януари 2019 | 09:43 - Обновена 0 0 0 0 0



Пилотът на Toyota стартира втори и се движеше зад Сайнц, но 15 километра преди финала на състезателната отсечка изпревари испанеца.



Втори на 1.59 минути остана защитаващият титлата си от предходното издание на Дакар Карлос Сайнц (Испания) с Mini. Трети, секунда по-назад, финишира полякът Якуб Пржигонски също с Mini.

Qatar's Nasser Saleh Al Attiyah wins first stage of Dakar Rally#Qatar #Dakar #NasserSaleh #Toyota #DakarRally #Dakar #Peru @dakar https://t.co/ESMGKJu9D4 pic.twitter.com/98DmhTSrDp — Doha Stadium Plus (@Dohastadiumplus) 8 януари 2019 г. Четвърти при автомобилите се нареди руснакът Владимир Василев, който кара с частна Toyota Hilux. Той се завръща на Дакар след двугодишна пауза, а зад него се наредиха още два екипажа на Mini с пилоти Язеед Ал-Ражхи и Жиниел де Вилие. 13-кратният победител на рали Дакар - Стефан Петерханзел зае седмо място след първия етап. Себастиен Льоб, който стартира с частния отбор PH Sport и Peugeot 3008DKR, бе предпазлив и финишира с шест минути изоставане от Ал-Атия извън топ 10.



При мотоциклетистите най-бърз в първия етап беше испанецът Хоан Бареда с Honda, който преодоля трасето за 57.36 минути. Той изпревари с 1.34 минута чилиеца Пабло Кинтания с Husqvarna, а трети на 2.52 минути завърши Рики Врабец от САЩ с Honda.



Шампионът от 2017 година Сам Съндърланд (Великобритания) с КТМ се нареди пети на 2.56 минути, а веднага след него на 3.08 минути завърши победителят от 2016 година Тоби Прайс (Австралия) също с КТМ. Защитаващият титлата си Матиас Валкнер (Австрия) финишира седми с изоставане от 3.12 минути.



При камионите шампионът от последните две издания на рали Дакар Едуард Николаев (Русия) с КАМАЗ спечели първия етап с време 1:09.05 часа. Той изпревари само с 18 секунди Тон Ван Генугтен (Холандия) с Iveco, а трети на 53 секунди завърши аржентинецът Федерико Виягра също с Iveco.

Enjoy the most intense moments of Stage 1 thanks to @RebellionTime



Disfruta de los momentos más intensos de la Etapa 1 gracias a @RebellionTime#Dakar2019 pic.twitter.com/0skLa83wCF — DAKAR RALLY (@dakar) 8 януари 2019 г. В надпреварата с АТВ-четириколките с победа стартира вицешампионът от миналия сезон Николас Кавилясо с Yamaha с време 1:17.15 час. Втори на 3.55 минути завърши друг аржентинец Херемиас Гонсалес Фериоли също с Yamaha, а трети на 8.22 минути се нареди чехът Томаш Кубиена с "IBOS HAWK 690".



В категорията на бъгитата миналогодишният шампион Рейналдо Варела (Бразилия) с "Кан-Ам" спечели първия етап с време 1:11.13 часа. Втори на 1.27 минути завърши Франсиско Контрадо (Чили) с "Кан-Ам", а трети на 2.32 остана Жерард Гел (Испания) също с "Кан-Ам".



Шампионът при АТВ-четириколките от миналата година Игнасио Касале (Чили), който през този сезон кара при бъгита с Yamaha, завърши четвърти на 3.39 минути зад победителя.



Престижният офроуд маратон се провежда за първи път в историята на територията само на една държава - Перу. Стартът беше даден в столицата Лима, където на 17 януари ще бъде и финалът.



Екипажите ще изминат трасе от общо 5000 километра, като десетте специални етапа включват 3000 състезателни километра, 70 процента от които в пясъците на пустинята Сечура.

Катарецът Насър Ал-Атия с Toyota спечели първия етап при автомобилистите на рали Дакар. Ал-Атия, победител в надпреварата през 2011 и 2015 година, беше най-бърз в дюните на перуанската пустиня в 331-километровия етап от Лима до Писко, в който бяха включени 84 състезателни километра, с време 1:01.41 час.Пилотът на Toyota стартира втори и се движеше зад Сайнц, но 15 километра преди финала на състезателната отсечка изпревари испанеца.Втори на 1.59 минути остана защитаващият титлата си от предходното издание на Дакар Карлос Сайнц (Испания) с Mini. Трети, секунда по-назад, финишира полякът Якуб Пржигонски също с Mini.Четвърти при автомобилите се нареди руснакът Владимир Василев, който кара с частна Toyota Hilux. Той се завръща на Дакар след двугодишна пауза, а зад него се наредиха още два екипажа на Mini с пилоти Язеед Ал-Ражхи и Жиниел де Вилие. 13-кратният победител на рали Дакар - Стефан Петерханзел зае седмо място след първия етап. Себастиен Льоб, който стартира с частния отбор PH Sport и Peugeot 3008DKR, бе предпазлив и финишира с шест минути изоставане от Ал-Атия извън топ 10.При мотоциклетистите най-бърз в първия етап беше испанецът Хоан Бареда с Honda, който преодоля трасето за 57.36 минути. Той изпревари с 1.34 минута чилиеца Пабло Кинтания с Husqvarna, а трети на 2.52 минути завърши Рики Врабец от САЩ с Honda.Шампионът от 2017 година Сам Съндърланд (Великобритания) с КТМ се нареди пети на 2.56 минути, а веднага след него на 3.08 минути завърши победителят от 2016 година Тоби Прайс (Австралия) също с КТМ. Защитаващият титлата си Матиас Валкнер (Австрия) финишира седми с изоставане от 3.12 минути.При камионите шампионът от последните две издания на рали Дакар Едуард Николаев (Русия) с КАМАЗ спечели първия етап с време 1:09.05 часа. Той изпревари само с 18 секунди Тон Ван Генугтен (Холандия) с Iveco, а трети на 53 секунди завърши аржентинецът Федерико Виягра също с Iveco.В надпреварата с АТВ-четириколките с победа стартира вицешампионът от миналия сезон Николас Кавилясо с Yamaha с време 1:17.15 час. Втори на 3.55 минути завърши друг аржентинец Херемиас Гонсалес Фериоли също с Yamaha, а трети на 8.22 минути се нареди чехът Томаш Кубиена с "IBOS HAWK 690".В категорията на бъгитата миналогодишният шампион Рейналдо Варела (Бразилия) с "Кан-Ам" спечели първия етап с време 1:11.13 часа. Втори на 1.27 минути завърши Франсиско Контрадо (Чили) с "Кан-Ам", а трети на 2.32 остана Жерард Гел (Испания) също с "Кан-Ам".Шампионът при АТВ-четириколките от миналата година Игнасио Касале (Чили), който през този сезон кара при бъгита с Yamaha, завърши четвърти на 3.39 минути зад победителя.Престижният офроуд маратон се провежда за първи път в историята на територията само на една държава - Перу. Стартът беше даден в столицата Лима, където на 17 януари ще бъде и финалът.Екипажите ще изминат трасе от общо 5000 километра, като десетте специални етапа включват 3000 състезателни километра, 70 процента от които в пясъците на пустинята Сечура. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 494

1