Капитанът на НЙ Метс стана съветник на клуба

David Wright will assume a new role with the club as Special Advisor to #Mets COO Jeff Wilpon and @GMBVW. In a related move, the organization and David mutually agreed to his release from the current roster. pic.twitter.com/C03PDVR4zO — New York Mets (@Mets) January 7, 2019

Доскорошният капитан на Ню Йорк Метс Дейвид Райт, който прекрати активната си бейзболна кариера миналия септември, беше назначен за асистент на клубното ръководство. От новия сезон в МЛБ 36-годишният бивш трети бейзмен ще работи като специален съветник на изпълнителния директор Джеф Уилпън и генералния мениджър Броуди ван Вагенен."Още веднъж искам да благодаря на семейства Уилпън и Кац за всичко, което те направиха за мен и семейството ми. Винаги ще бъда извънредно признателен и за отношението на феновете, защото да играя в този град и за този отбор за мен беше сбъдната мечта. Очаквам да помогна и да посрещна предизвикателствата и в тази нова роля", коментира назначението си Райт, който изигра всички 14 сезона в своята кариера с униформа на "гражданите" (2004-2016, 2018).През последните 4 години Капитан Америка бе измъчван от редица физически проблеми, най-сериозните от които бяха спинална стеноза, дискова херния в шийните прешлени и разкъсани сухожилия в дясното рамо. Той изигра своя прощален мач на 29 септември 2018 г., макар по договор Метс да му дължи още $27 млн. до края на 2020 г. По взаимно споразумение инфилдерът беше освободен от разширения състав на тима.Избран от нюйоркчани в драфта през 2001 г., Дейвид Райт дебютира във Висшата лига 21 юли 2004 г. През 2013 г. е обявен за четвъртия капитан в клубната история. Седемкратен участник в Мача на звездите, той се пенсионира със среден коефициент на батиране .296, 242 хоумръна и 970 RBI в 1585 мача за Метс.

