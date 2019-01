Клоп жертва и ФА Къп, трима младоци дебютираха при загубата от Уулвс (видео)

These two are making history tonight. pic.twitter.com/1JmPKefuWK — This Is Anfield (@thisisanfield) 7 януари 2019 г.

A minute's applause in memory of one of Wolves' FA Cup heroes, Bill Slater, is impeccably observed at Molineux ahead of tonight's @EmiratesFACup tie.



pic.twitter.com/eZryFz9u7O — Wolves (@Wolves) 7 януари 2019 г.

2004 - Raúl Jiménez’s strike was Wolves’ first home goal against Liverpool in six hours and 38 minutes of action, since Kenny Miller netted in a 1-1 draw in January 2004. Satisfaction. #WOLIV — OptaJoe (@OptaJoe) 7 януари 2019 г.

Another one to add to the collection from the Ruben Neves rocket factory #wolves #wwfc pic.twitter.com/1XslkggF25 — Wolves Fancast (@WWFCFancast) 7 януари 2019 г.

@LFC in @EmiratesFACup under Jurgen Klopp:



2015/16

Knocked out in 4th Round



2016/17

Knocked out in 4th Round



2017/18

Knocked out in 4th Round



2018/19

Knocked out in 3rd Round



Wow. pic.twitter.com/olj10W0mOk — SPORF (@Sporf) 7 януари 2019 г.

Уулвърхамптън победи Ливърпул с 2:1 и елиминира мърсисайдци в третия кръг на ФА Къп. Раул Хименес откри за домакините в 38-ата минута след груба грешка на Джеймс Милнър , в началото на втората част Дивок Ориги изравни, но не след дълго Рубен Невеш с мощен шут от около 30 метра изненада Симон Миньоле и донесе успеха на "вълците".Само преди няколко седмици двата тима вече се срещнаха на "Молиню" в двубой от Висшата лига и мърсисайдци се наложиха с 2:0. Днес обаче те бяха без почти всичките си звезди и логично загубиха. По този начин "червените" отпаднаха и от втория домашен турнир, след като вече напуснаха надпреварата за Купата на Лигата.Уулвърхамптън пък затвърди добрите впечатления от началото на сезона и се класира за 4-ия кръг. Домакините бяха по-добрият отбор и не се огънаха дори в последните минути, когато в игра се появиха Мохамед Салах Юрген Клоп направи цели 9 промени в състава в сравнение със загубата от Манчестър Сити . Сред титулярите бяха дебютантите Рафаел Камачо, който действаше като десен бек, и халфът Къртис Джоунс Фабиньо бе преместен в центъра на защитата, а тримата в предни позиции бяха Даниел Стъридж Джердан Шакири и Дивок Ориги. На вратата шанс получи Симон Миньоле. Алберто Морено също започна от първата минута, въпреки че наскоро открито се оплака от отношението на Клоп към него.В единайсеторката на домакините също имаше няколко размествания, но като цяло Нуно Еспирито Санто заложи на повечето си основни футболисти. В атака стартираха Диого Жота и Раул Хименес, а по двата фланга им помагаха Джони Кастро и Рубен Винагре.Преди първия съдийски сигнал с минута мълчание беше почетена паметта на легендата на "вълците" Бил Слейтър, извел като капитан тима до трофея в ФА Къп през 1960 година.Началото беше много неприятно за гостите, защото Деян Ловрен се контузи още преди да са изминали пет минути игра, а на неговото място се появи друг младок - холандецът Ки-Яна Хоевер. 16-годишният бранител директно влезе в историята, превръщайки се в най-младият футболист, играл за Ливърпул в турнира.Уулвърхамптън се опита да се възползва от лекото объркване в редиците на съперника след принудителната смяна, но не съумя да сътвори нищо интересно в офанзивен план. Гостите се стремяха да задържат по-продължително топката и търсеха извеждащи пасове към Стъридж и Ориги, докато Шакири по-често се задържаше по десния фланг.Първият опасен удар към една от двете врати нанесе Кастро, но топката се отклони от Морено и излезе в корнер. Малко след това Джеймс Милнър получи жълт картон за нарушение срещу Жота.Мачът се развиваше равностойно, макар домакините да имаха териториално надмощие. В 31-ата минута пред Шакири се откри шанс да стреля, но ударът му беше блокиран. Таранът на Уулвс Раул Хименес много рядко играеше с топката и се принуждаваше да търси топката далеч от наказателното поле.Мексиканецът дебнеше за грешка на противника, но едва ли е очаквал подарък от най-опитния в състава на Ливърпул - Джйемс Милнър. Халфът на мърсисайдци лесно загуби топката в средата на терена, Фабиньо не успя да предотврати последствията от нея и Хименес необезпокояван излезе сам срещу Миньоле. Последва точен удар по диагонала и Уллвърхамптън излезе напред.В минутите до края на полувремето имаше няколко опасни разбърквания пред Миньоле, ни Ливърпул оцеля и не допусна втори гол.Въпреки че отборът му не създаде нито едно чисто положение през първото полувреме, Клоп не предприе смени в началото на втората част. В играта на "червените" имаше видим подем и резултатът не закъсня. В 52-ата минута незабележимият до момент Ориги се разписа за 1:1 с много красив гол. Първоначално Милнър беше блокиран, но топката попадна в Ориги, който финтира защитник и със силен шут прати топката в мрежата.В 56-ата минута Рубен Невеш получи топката на десетина метра пред наказателното поле и не се поколеба да нанесе мощен удар, който изненада Миньоле - 2:1. Това беше общо девети гол на португалеца с екипа на "вълците" и осми от далечна дистанция.Ливърпул опита да отговори веднага, но контрите на домакините бяха много опасни. В 69-ата минута Шакири стреля от фаул, но Джон Руди докосна топката съвсем леко и тя се отби от гредата. Веднага след този епизод Юрген Клоп пусна в игра Мохамед Салах и Роберто Фирмино.В 82-ата минута младият Камачо реши да шутира извън наказателното поле, но прати топката много далеч от целта. Малко по-късно Салах проби отдясно и пробва да си намери позиция за удар, ала защитата на Уулвърхамптън внимаваше и египтянинът беше спрян.В края имаше стихиен натиск на Ливърпул, но не и чисти положения пред Руди. Мърсисайдци ще се съсредоточат изцяло върху преследването на титлата във Висшата лига и представянето си в Шампионската лига.Интересното е, че под ръководството на Клоп Ливърпул никога не е преодолявал 4-ия кръг за ФА Къп.1:0 Р. Хименес (38)1:1 Д. Ориги (52)2:1 Р. Невеш (56)