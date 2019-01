ММА И Конър пожела да се бие с Насукава, той прие 07 януари 2019 | 20:39 0 0 0 0 3 Суперзвездата на ММА Конър Макгрегър използва социалните мрежи, за да предизвика нашумелия кикбоксьор Теншин Насукава за битка. Както е известно, младият талантлив японец загуби в първи рунд демонстративния си двубой по правилата на бокса срещу легендата Флойд Мейуедър на 31 декември. Той бе пратен три пъти в нокдаун в първия рунд и от щаба му хвърлиха бялата кърпа, но явно Макгрегър е видял финансовия потенциал от евентуален сблъсък с популярния в Азия кикбоксьор. I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 7, 2019 “Искам да отида в Токио и да се изправя срещу Теншин Насукава в демонстративен ММА двубой. Преди лятото. Моля ви, уредете веднага това. Искрено ваш, двойният шампион”, е написал Макгрегър в “Туитър”. Не след дълго Насукава отговори на предизвикателството и изрази уважение към бившия шампион в лека категория и категория “перо” в UFC. Dear Mr. McGregor. @TheNotoriousMMA

Thank you very much for remembering my name. I’m honored that you would even consider fighting me.



58kg, kickboxing rules would probably get us in the ring sometime in the near future pic.twitter.com/BTgVVnwXLA — (@TeppenTenshin) January 7, 2019 “Уважаеми г-н Макгрегър, благодаря ви много, че помните името ми. За мен е чест, че дори си помисляте за двубой с мен. 58 кг, кикбоксови правила и вероятно ще сме на ринга в близко бъдеще”, отговори също в “Туитър” Насукава.

