Шарапова няма да играе във "Фед къп"

Русия ще бъде без петкратната шампионка в турнирите от "Големия шлем" Мария Шарапова за срещите от "Фед Къп" през следващия месец. Капитанът Игор Андреев обяви разширен състав от пет тенисистки, като първа ракета на страната ще бъде номер 10 в световната ранглиста в момента Даря Касаткина, а селекцията се допълва от Анастасия Павлюченкова (42), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталия Вихлянцева (135).

Sharapova preparing in Melbourne, looking strong ahead of the #AusOpen pic.twitter.com/apiVWf2Gdk