Федерер се просълзи при напомняне за откривателя му (видео)

Австралиецът Питър Картър е човекът, на когото дължим честта да гледаме майсторството на Роджър Федерер. Треньорът открива едно малко момче в Базел и дава старт на кариерата му, за да може години по-късно той вече да е вдигал 20 пъти трофеи от Големия шлем.

Картър загива в автомобилен инцидент преди 16 години и няма възможност да види как неговият възпитаник печели първата си титла на Уимбълдън през 2003. В интервю за CNN Роджър Федерер си спомни за австралиеца и със сълзи на очи сподели какво би си помислил Картър, ако го бе видял как печели 20 „мейджъра“.

„Смятам, че щеше да е много горд. Подозирам, че той не е искал да бъда провален талант. За мен бе нещо като алармен сигнал, когато той загина. Започнах да тренирам здраво“, сподели швейцарецът.

