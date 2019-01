Моторни спортове История за най-големите герои на рали Дакар 07 януари 2019 | 18:31 - Обновена 0 0 0 0 0



Сред героите на Дакар има и една двойка – Хавиер Вега Порта и Сара Гарсия, които се запознават сред дюните на Мароко по време на състезание през 2015 година. И двамата са запалени по моторите от своите бащи, като този на Сара е и механик на Дакар 2019. Двамата състезатели планират да карат заедно като отбор, а Хавиер иска да помогне на Сара да стане първата жена, която успява да финишира на Дакар в категорията на състезателите без асистиращ екип. The #DakarRally starts tomorrow, so does Sara Garcia's bid to be the first woman to finish the @dakar in the Malle Moto! This is such a BIG deal!! More people should be talking about this! So far the only place I've seen (English) coverage is from @WomenADVRiders #mallemoto pic.twitter.com/z0PRjyiLbR — As the Magpie Flies (@asthemagpieflys) January 6, 2019 Най-големите герои на рали Дакар са участниците, които стартират и се борят в продължение на две седмици сами, без асистиращ екип. След края на състезателен ден те нямат много време за почивка, тъй като трябва да подготвят сами машината си за следващия ден. Тази година в изданието участват 35 мотористи и пилоти на АТВ-машини, които в оригиналния дух на Дакар ще усетят най-суровите условия, които пясъчните дюни могат да създадат. За модерните моторизирани воини ще бъдат транспортирани единствено комплект инструменти от организаторите от бивак на бивак.Сред героите на Дакар има и една двойка – Хавиер Вега Порта и Сара Гарсия, които се запознават сред дюните на Мароко по време на състезание през 2015 година. И двамата са запалени по моторите от своите бащи, като този на Сара е и механик на Дакар 2019. Двамата състезатели планират да карат заедно като отбор, а Хавиер иска да помогне на Сара да стане първата жена, която успява да финишира на Дакар в категорията на състезателите без асистиращ екип. Куражът на 30-годишната Сара вече бе подложен на тест. След тежък инцидент, докато се подготвя за Дакар, тя остава със счупена ключица и пневмоторакс. "Беше много трудно да започна да тренирам отново, но баща ми много ми помогна да се изправя на крака", споделя Сара. Уверена в подкрепата на приятеля си, тя е готова да покори планините от пясък, които я чакат.

