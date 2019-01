НБА Хюстън прати Картър-Уилямс в Чикаго 07 януари 2019 | 18:07 0 0 0 0 2

Houston has traded guard Michael Carter Williams and cash to Chicago, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 7, 2019

Очаква се най-добрият новобранец на сезон 2013/2014 да бъде моментално освободен от “биковете”, за да не трябва те да плащат остатъка от договора му през сезона, който ще се превърне в гарантиран по-късно днес.

Chicago will waive Michael Carter-Williams, league source tells ESPN. His contract would become guaranteed for season at 5 PM today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 7, 2019

Картър-Уилямс има 303 мача в НБА, преминавайки през Филаделфия, Милуоки, Чикаго, Шарлът и Хюстън, а показателите му от 2013 година насам са 11.1 точки, 4.7 асистенции и 4.5 борби на двубой. Хюстън трансферира Майкъл Картър-Уилямс в Чикаго, а в замяна получава от Булс парична компенсация, както и условен бъдещ избор във втория кръг на Драфта. 27-годишният гард записва най-слабия си сезон като професионалист от статистическа гледна точка и за 9.1 игрови минути средно в 16 мача постига по 4.3 точки, 1.3 асистенции и 0.8 борби.Очаква се най-добрият новобранец на сезон 2013/2014 да бъде моментално освободен от “биковете”, за да не трябва те да плащат остатъка от договора му през сезона, който ще се превърне в гарантиран по-късно днес.Картър-Уилямс има 303 мача в НБА, преминавайки през Филаделфия, Милуоки, Чикаго, Шарлът и Хюстън, а показателите му от 2013 година насам са 11.1 точки, 4.7 асистенции и 4.5 борби на двубой. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 402 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1