Сари: За Фабрегас е по-добре да напусне

Мениджърът на Челси Маурицио Сари каза, че не е сигурен дали халфът Сеск Фабрегас е изиграл последния си мач за клуба, но за него ще бъде по-добре, ако потърси ново предизвикателство далеч от "Стамфорд Бридж".

31-годишният испанец изведе Челси с капитанската лента в събота в мача с Нотингам Форест, а малко преди края на двубоя бе сменен, като напусна терена със сълзи на очи. Според медиите в Западна Европа бившият играч на Арсенал и Барселона ще премине във френския Монако в близките дни.

FABREGAS SHOULD GO @ChelseaFC head coach Maurizio Sarri says Cesc Fabregas should leave the club.



