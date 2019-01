Джон Джоунс ще оглави и UFC 235, стига Невада да го допусне

Една от най-големите звезди в бойните спортове Джон Джоунс (23-1 ММА, 17-1 UFC) ще оглави галавечерта UFC 235 на 2 март в първата защита на новоспечелената си титла в полутежка категория срещу Антъни Смит (31-13 ММА, 7-3 UFC). Президентът на UFC Дейна Уайт потвърди новината пред ТМZ и посочи, че събитието ще се проведе в “Т-Мобъл Арена” в Лас Вегас. Естествено, условието е Спортната комисия на щата Невада да позволи на Джоунс да се бие на територията й, след като имаше проблем с допинг пробата му преди UFC 232 и то бе преместено в Лос Анджелис.

Jon Jones has a licensing hearing in Nevada on Jan. 29. As long as all goes well, his next fight is lined up. https://t.co/Z6KGeMJDgc