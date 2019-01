Реал М показа как във ВАР се поздравяват след гол в мрежата на тима

След маркирането на гола Монтеро и един от колегите му в стаичката си удрят ръцете. От Real Madrid TV смятат, че това е неуважително и все едно е проява на пристрастие.

Footage of yesterday’s referee Manuera Montero celebrating the goal against Real Madrid from the VAR room during the match against Eibar. [RMTV] pic.twitter.com/ByQcrspYIv